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Понеділок, 15.06.2020
Україна та Австрія підписали Протокол про зміни в оподаткуванні
Україна та Австрія підписали Протокол про зміни в оподаткуванні
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Україна та Австрія підписали Протокол про зміни в оподаткуванні

Україна та Австрія підписали Протокол про зміни в оподаткуванні
18:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Україна та Австрія 15 червня 2020 року підписали Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко підписав Протокол про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно (далі – Конвенція)", - йдеться в повідомленні.

Зазначеним Протоколом вносяться зміни до Конвенції з метою приведення її положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР.

Протоколом передбачається, зокрема, збільшення ставок оподаткування дивідендів з 10% до 15% та процентів з 2% до 5%. Збільшення зазнали й ставки оподаткування роялті, які сплачуються: за користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент тощо - з 0% до 5%, та за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва - з 5% до 10%.

Окрім збільшення ставок передбачається введення нових положень: «Право на отримання вигід», яке обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою є отримання таких пільг, та «Обмін інформацією», яке розширює можливості компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією.

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Автрия, Україна, Податки.

Автор:

Телеграф
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