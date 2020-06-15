Україна та Австрія підписали Протокол про зміни в оподаткуванні

"Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко підписав Протокол про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно (далі – Конвенція)", - йдеться в повідомленні.
Зазначеним Протоколом вносяться зміни до Конвенції з метою приведення її положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР.
Протоколом передбачається, зокрема, збільшення ставок оподаткування дивідендів з 10% до 15% та процентів з 2% до 5%. Збільшення зазнали й ставки оподаткування роялті, які сплачуються: за користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент тощо - з 0% до 5%, та за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва - з 5% до 10%.
Окрім збільшення ставок передбачається введення нових положень: «Право на отримання вигід», яке обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою є отримання таких пільг, та «Обмін інформацією», яке розширює можливості компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією.