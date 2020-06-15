Автовиробництво в Україні впало у 4 рази

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18:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Випуск легкових автомобілів, в порівнянні з минулим роком, зменшився в п’ять разів, виробництво автобусів просіло у 2,3 раза. Як повідомили в асоціації "Укравтопром", за місяць підприємствами галузі було виготовлено всього лише 126 одиниць автотранспортної техніки.

"Випуск легкових автомобілів, в порівнянні з минулим роком зменшився в п’ять разів. Як і роком раніше в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод - "Єврокар", де в травні в режимі великовузлового складання було зібрано всього лише 87 автомобілів марки "Шкода", - йдеться у повідомленні.

Виробництво автобусів просіло у 2,3 раза, до 27 штук.

У травні виробництво автобусів здійснювали тільки два підприємства: "Черкаський автобус" та "ЗАЗ", де було виготовлено 25 і 2 автобуси відповідно.

"Єдиний прояв позитивної динаміки був відзначений в сегменті комерційних автомобілів, яких було зроблено 12 шт. або вдвічі більше, ніж роком раніше. Всі машини були виготовлені на заводі "Черкаський автобус", - зазначили в "Укравтопромі".

Зазначається, що "АвтоКрАЗ" перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Усього за період із січня по травень 2020 року в Україні зібрали 1550 одиниць автотранспортних засобів, що на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, за 5 місяців поточного року легкових автомобілів було зібрано 1325 шт. (-35%); комерційних - 24 шт. (+14%); автобусів - 201 шт. (-41%).

Як повідомлялося, виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні поточного року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 5% - до 849 одиниць.

Довідка:

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).

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Автовиробництво, Виробництво автомобілів.

Автор:

Телеграф
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