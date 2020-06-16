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Нафта Brent торгується вище 39 дол. за барель

Нафта Brent торгується вище 39 дол. за барель
08:16 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів впали в ціні до 39,57 долара за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,38%.

При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 36,97 долара за барель, втративши 0,40%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку мало становити 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

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NAFTA, Ціни.

Автор:

Телеграф
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