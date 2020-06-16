Будівництво доріг: Шмигаль поспілкувався з інвесторами

Голова українського уряду обговорив з ЄБРР інвестиції в будівництво українських доріг.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у режимі відеоконференції провів переговори з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку, під час якого обговорив інвестиції в будівництво українських доріг, повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль подякував ЄБРР за послідовну підтримку України та зазначив, що ЄБРР "був і залишається найбільшим інституційним інвестором в економіку України".

"2019 рік став найбільш успішним для України у співробітництві з ЄБРР як за обсягами річних зобов’язань, так і за кількістю проєктів. Минулого року понад 50 проєктів, в тому числі й комерційних регіональних, були організовані в Україні за підтримки ЄБРР. Хотілося би продовжити цей набраний вже темп без зниження показників", - зазначив очільник уряду України.

Також він додав, що минулого року Україна мала рекордну вибірку коштів ЄБРР – понад 950 млн євро, а обсяги операційних активів зросли майже на 20%.

"Ми звичайно ж хочемо і прагнемо досягти річних обсягів інвестицій ЄБРР в Україну на рівні 1 млрд євро. Мета проєктів, які фінансує Банк, повністю відповідає вимогам національної економіки і євроінтеграційної стратегії України", - заявив Шмигаль.

У відповідь віцепрезидент ЄБРР Алан Пію наголосив, що Україна — серед пріоритетів Європейського банку реконструкції та розвитку. За словами Пію, ЄБРР готовий реалізувати разом з Україною низку проєктів і вже «готовий рухатись по їх складових».

Як уточнив віцепрезидент ЄБРР, мова йде про реконструкцію магістралі Київ-Одеса та будівництво об’їзної дороги Львова. Також, за його словами, ЄБРР починає розглядати надання позик українським областям для будівництва доріг регіонального значення, починаючи з Дніпра та Херсона.

Зі свого боку глава уряду України висловив зацікавленість у реалізації цих проєктів, зазначивши, що Україна шукає варіанти розвитку дорожньої інфраструктури в регіонах і співпраця з ЄБРР є для уряду одним з пріоритетів. "Від пілотного проєкту ми будемо готові дуже швидко перейти до фінансування в усіх областях", - наголосив він.

Стосовно роботи щодо інших проєктів, у тому числі щодо обхідного шляху у Львові та реконструкції магістралі Київ-Одеса, Шмигаль наголосив, що ці проєкти є пріоритетними й уряд готовий просувати їх якнайшвидшу реалізацію.

Також сторони обговорили питання розвитку енергетики, покращення корпоративного управління в державних підприємствах і банках, впровадження в Україні стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку й інші актуальні питання.