Кабміном встановлено пріоритетність використання вугілля на ТЕС

За словами в. о. міністра енергетики Ольги Буславець, ситуація зі зниженням попиту на вітчизняне вугілля є неприпустимою. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні уряду.

Уряд прийняв розпорядження про пріоритетність використання українського енергетичного вугілля на теплових електростанціях, що дозволить забезпечити вітчизняні шахти ринком збуту.

"Ситуація зі штучним зниженням попиту на вітчизняне вугілля є неприпустимою, враховуючи, що це призводить до зупинки шахт, затримки виплат зарплати шахтарям і в цілому до зростання соціальної напруженості у вугільних регіонах. Даний проект розпорядження передбачає пріоритетне використання українського енергетичного вугілля для виробництва електроенергії на теплових електростанціях", - повідомила, доповідаючи з проектом розпорядження, виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Ольга Буславець.

Раніше тимчасовий міністр енергетики Ольга Буславець скандальним чином вирішила відключити три атомні енергоблоки та знизити потужність ще на п'яти блоках державного підприємства "Енергоатом", що виробляє саму дешеву електроенергію в країні. Це дало можливість іншим видам генерації, а саме вугільної та сонячної, зберегти свої доходи.

Найцікавіше, що інші виробники – це вугільні теплоелектростанції, дві третини яких входять до приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова. А також відновлювана енергетика, де найбільша частка ринку - понад 20 відсотків - належить тому самому холдингу ДТЕК.

Збігів і випадковостей тут бути не може. Буславець була призначена на посаду заступника міністра Мінекоенерго з покладанням обов'язків голови відомства в середині квітня. Кандидатуру схвалив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який раніше працював топ-менеджером у компанії "ДТЕК-Західенерго".

Голова профільного енергетичного комітету парламенту Андрій Герус заявив, що з легкої руки Буславець під час перебування на посаді керівника директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики свого часу була прийнята відома формула "Роттердам+". Як відомо, доходи від цієї скандальної формули теж отримав ДТЕК.