Українці стали більше вживати коньяк

У І кварталі 2020 року продажі коньяку у роздріб склали 1,4 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

У перерахунку на абсолютний алкоголь обсяг роздрібного продажу коньяку протягом звітного періоду становив 211,6 тис. дал.

Протягом звітного періоду найбільше купили коньяку у роздріб жителі столиці — 44,3 тис. дал. На другому місці — жителі Дніпропетровської області із показником у 25,1 тис. дал.

Чимало коньяку придбали жителі Харківщини — 20,1 тис. дал., посівши третє місце у списку.

На четвертому та п’ятому місці жителі Одеської та Київської областей, які у І кварталі 2020 року купили 17,8 тис. дал. та 15 тис. дал. коньяку відповідно.

Дані Держстатистики свідчать також про те, що за рік жителі столиці збільшили споживання коньяку на 13,6%, жителі Дніпропетровщини — на 29,7%, Харківщини — на 28%, Одещини та Київщини — на 8,8% та 5,2%.

Загалом, за рік в Україні споживання коньяку зросло на 15,4%.