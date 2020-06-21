У Центрі зайнятості заговорили про рівень зарплатні українців

В.о. директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, на які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці, що шукають роботу.
"У світі криза. На сьогодні у нас менше вакансій, ніж в минулому і позаминулому році. Сьогодні в Державній службі зайнятості 53 тис. вакансій. Минулого року їх було вдвічі більше", – зазначила вона в ефірі каналу "Україна 24", передає «Сьогодні».
За словами Жовтяк, в середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату.
"Але є й позитивні приклади. 32% вакансій - зарплати 8-10 тис. грн. Більше 13% вакансій - це зарплата більше 10 тис. грн. Є вакансії на 15, 20 і 30 тис. грн", - розповіла в.о. директора Державного центру зайнятості.