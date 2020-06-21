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У Центрі зайнятості заговорили про рівень зарплатні українців

У Центрі зайнятості заговорили про рівень зарплатні українців
03:44 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com
В середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату.

В.о. директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, на які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці, що шукають роботу.

"У світі криза. На сьогодні у нас менше вакансій, ніж в минулому і позаминулому році. Сьогодні в Державній службі зайнятості 53 тис. вакансій. Минулого року їх було вдвічі більше", – зазначила вона в ефірі каналу "Україна 24", передає «Сьогодні».

За словами Жовтяк, в середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату.

"Але є й позитивні приклади. 32% вакансій - зарплати 8-10 тис. грн. Більше 13% вакансій - це зарплата більше 10 тис. грн. Є вакансії на 15, 20 і 30 тис. грн", - розповіла в.о. директора Державного центру зайнятості.

 
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Зарплатня, Центр зайнятості.

Автор:

Телеграф
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