Ціна на газ для населення у червні знизилася на 6%

У червні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів знизилась до 2,14 грн за кубометр. Це на 6% менше порівняно з травнем 2020 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу.

“У червні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК „Нафтогаз України“ постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,14 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 6% менше порівняно з травнем 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Загалом, з початку року ціна ПСО знизилась на 54%, а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року падіння вартості блакитного палива сягнуло 61%, відзначили у компанії.

“Ціна газу в Україні зараз визначається формулою, вона не залежить від Нафтогазу, вона залежить від цін на європейському ринку. Зараз ціна падає, проте ринок має цикл і вона почне зростати раніше чи пізніше. З першого липня ми очікуємо скасування спеціальних обов’язків, які вже не захищають споживачів, проте обмежують їхні права: домогосподарства не можуть обирати ні умови оплати, ні сервіси, ні ціну. До відкриття ринку готові і постачальники, і споживачі. Зміна формату торгівлі газом в роздрібному сегменті суттєво підвищить стандарти обслуговування клієнтів, а конкуренція між постачальниками дасть людям багато опцій по ціні. Сподіваємося, цього тижня уряд оголосить конкурс на постачальника останньої надії (ПОН), і це дозволить відбутися довгоочікуваній лібералізації ринку газу в Україні”, — пояснив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, ціна газу для населення у травні знизилася на 21%.