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Стартувала робота Національної онлайн-школи для підприємців

Стартувала робота Національної онлайн-школи для підприємців
19:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Запрацювала Національна онлайн-школа для підприємців. Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

"Мінцифри у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), запустили Національну онлайн-школу для підприємців. Формат навчання — освітні серіали. Також передбачається формат змішаного навчання: частина відбуватиметься онлайн, а частина — офлайн, на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, навчання проходить на безоплатній основі.

Як повідомили у Мінцифри, вже доступний освітній серіал "10 кроків для початку власної справи".

Підготовка цього освітнього серіалу стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми "Конкурентоспроможна економіка України".

У міністерстві також анонсували, що нові освітні серіали з’являтимуться щомісяця.

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Все по темі:

Бизнес, Школа, Мінцифри.

Автор:

Телеграф
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