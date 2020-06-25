Скачать
Четвер, 25.06.2020
Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків
Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків
Українські кінотеатри відкриються з 2 липня
Українські кінотеатри відкриються з 2 липня
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
У Словенії стартує онлайн фестиваль української культури
У Словенії стартує онлайн фестиваль української культури

Україна може отримати новий показник врожайності за 2020 рік

Україна може отримати новий показник врожайності за 2020 рік
17:13 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Україна у новому маркетинговому році може очікувати на новий рекордний показник урожаю кукурудзи та другий за обсягом урожай пшениці. Про це повідомила Українська зернова асоціація на пресконференці "Підсумки зернового сезону 2019-2020 та прогнози на 2020-2021 маркетинговий рік".

"У новому 2020/2021 маркетинговому році Україна цілком може знову отримати врожай близький до минулорічного – 97,1 млн т. При цьому експорт зернових та олійних може сягнути 58,8 млн т", - йдеться у прогнозі УЗА станом на червень 2020 року.

У профільній асоціації зазначили, що високий валовий збір врожаю у новому зерновому сезоні можна очікувати завдяки новому рекордному показнику врожаю кукурудзи – 36,9 млн т, при цьому експорт кукурудзи сягне – 31 млн т.

УЗА також очікує в цьому році на другий після минулорічного за обсягом врожай пшениці – 26,8 млн т, при цьому експорт може скласти 18 млн т.

"Цьогорічна зима та весна викликали тривогу на ринку через можливе погіршення врожаю 2020 року у зв’язку з погодними умови, проте травневі опади виправили весняну засуху та значно покращили зволоження ґрунту для вегетації як озимих, так і ярих культур, а спекотна погода червня сприяє росту та дозріванню зернових. Засуха у південних областях України не матиме критичного впливу на валовий врожай зернових, оскільки ці регіони не є основними виробниками зерна. Окрім того, в цьому році аграрії значно розширили площі під кукурудзою, що дозволяє очікувати на новий рекорд врожаю цієї культури", – зазначив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

Обсяг виробництва лікерів та слабоалкогольних напоїв в Україні зріс

Варто зазначити, що минулого року Україна встановила кілька рекордів у виробництві зернових: врожай пшениці – 28,2 млн т (експорт – 20,5 млн т), кукурудзи – 35,2 млн т (експорт – 30,3 млн т). Це не межа для врожаїв цих культур, оскільки середня врожайність пшениці в Україні поки складає 4 т/га (у Франції 8 т/га), а кукурудзи 7 т/га (в США в штаті Айова з подібним кліматом – 12 т/га). Тому в України є значний потенціал до збільшення врожайності культур та валового збору врожаїв зернових.

Україна входить до п’ятірки провідних країн експортерів зернових за всіма основними зерновими культурами, а за грошовою оцінкою 2019 року наша країна посіла друге місце за експортом зернових після США з показником $9,6 млрд, обійшовши за цим показником Аргентину ($9,3 млрд) та РФ ($7,9 млрд).

Як повідомлялося, 2019/2020 маркетингового року в Україні вирощено більш як 98 млн т зернових та олійних культур, а експорт сягнув 60 млн т.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, Врожай.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано нові 994 випадки COVID-19
02 Сьогодні в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі
03 Щоб подолати наслідки паводку може знадобитися не один мільярд
04 У Польщі за останню добу померла 21 особа через коронавірус
05 "Сигнал для Росії": Трамп та Дуда зробили заяву щодо переведення військових США з ФРН до Польщі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна може отримати новий показник врожайності за 2020 рік
Україна може отримати новий показник врожайності за 2020 рік
У Чехії 127 випадків коронавірусу за останню добу
У Чехії 127 випадків коронавірусу за останню добу
Паводки завдали 234 млн грн збитків чотирьом західним областям України
Паводки завдали 234 млн грн збитків чотирьом західним областям України
Показник активних хворих на COVID-19 перевищив допустиму норму
Показник активних хворих на COVID-19 перевищив допустиму норму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся