Україна може отримати новий показник врожайності за 2020 рік

Україна у новому маркетинговому році може очікувати на новий рекордний показник урожаю кукурудзи та другий за обсягом урожай пшениці. Про це повідомила Українська зернова асоціація на пресконференці "Підсумки зернового сезону 2019-2020 та прогнози на 2020-2021 маркетинговий рік".

"У новому 2020/2021 маркетинговому році Україна цілком може знову отримати врожай близький до минулорічного – 97,1 млн т. При цьому експорт зернових та олійних може сягнути 58,8 млн т", - йдеться у прогнозі УЗА станом на червень 2020 року.

У профільній асоціації зазначили, що високий валовий збір врожаю у новому зерновому сезоні можна очікувати завдяки новому рекордному показнику врожаю кукурудзи – 36,9 млн т, при цьому експорт кукурудзи сягне – 31 млн т.

УЗА також очікує в цьому році на другий після минулорічного за обсягом врожай пшениці – 26,8 млн т, при цьому експорт може скласти 18 млн т.

"Цьогорічна зима та весна викликали тривогу на ринку через можливе погіршення врожаю 2020 року у зв’язку з погодними умови, проте травневі опади виправили весняну засуху та значно покращили зволоження ґрунту для вегетації як озимих, так і ярих культур, а спекотна погода червня сприяє росту та дозріванню зернових. Засуха у південних областях України не матиме критичного впливу на валовий врожай зернових, оскільки ці регіони не є основними виробниками зерна. Окрім того, в цьому році аграрії значно розширили площі під кукурудзою, що дозволяє очікувати на новий рекорд врожаю цієї культури", – зазначив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

Варто зазначити, що минулого року Україна встановила кілька рекордів у виробництві зернових: врожай пшениці – 28,2 млн т (експорт – 20,5 млн т), кукурудзи – 35,2 млн т (експорт – 30,3 млн т). Це не межа для врожаїв цих культур, оскільки середня врожайність пшениці в Україні поки складає 4 т/га (у Франції 8 т/га), а кукурудзи 7 т/га (в США в штаті Айова з подібним кліматом – 12 т/га). Тому в України є значний потенціал до збільшення врожайності культур та валового збору врожаїв зернових.

Україна входить до п’ятірки провідних країн експортерів зернових за всіма основними зерновими культурами, а за грошовою оцінкою 2019 року наша країна посіла друге місце за експортом зернових після США з показником $9,6 млрд, обійшовши за цим показником Аргентину ($9,3 млрд) та РФ ($7,9 млрд).

Як повідомлялося, 2019/2020 маркетингового року в Україні вирощено більш як 98 млн т зернових та олійних культур, а експорт сягнув 60 млн т.