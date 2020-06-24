Обсяг виробництва лікерів та слабоалкогольних напоїв в Україні зріс

За рік виробництво лікерів в Україні зросло на 10,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Виробництво слабоалкогольних напоїв також зросло – на 4,6%.

При цьому, за рік виробництво вин ігристих скоротилося на 22,1%. Рекордно скотилося виробництво вермутів та вин ароматизованих - на 63%.

Також статистичні дані свідчать про незначне скорочення виробництва пива солодового - на 1,6%.

З початку року, споживання слабоалкогольних напоїв в Україні зросло на чверть.

Нагадаємо, за оцінками експертів, в Україні стають все більш популярними світові алкогольні тренди. Зокрема, зростає інтерес вітчизняних споживачів до легких (саме слабоалкогольних) напоїв, на кшталт Fragolino, Spritz, Mohito тощо.