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Українські банки пережили перший етап коронакризи

Українські банки пережили перший етап коронакризи
14:34 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Банківський сектор України успішно пройшов перший етап коронакризи, але має підготуватись до негативних середньострокових наслідків. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Український банківський сектор увійшов у викликану пандемією кризу в хорошій формі та з достатнім запасом міцності. Завдяки очищенню банківського сектору, впровадженню міжнародно визнаних вимог до капіталу та ліквідності, регулярному стрес-тестуванню та впровадженню інших заходів для підвищення надійності сектору нова криза не призвела до збоїв у роботі банківської системи", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що банківські послуги надавалися безперервно, вкладники постійно мали доступ до своїх рахунків, банки забезпечили безпеку роботи мережі. Відплив вкладів тривав трохи більше тижня, а потім відновилося зростання депозитів.

При цьому якість корпоративного кредитного портфеля банків на початок розгортання коронакризи була найкраща за останнє десятиліття.

Проте фінансова система має бути готовою до реалізації негативних наслідків карантинних обмежень у середньостроковій перспективі, зазначили у Нацбанку.

Щоб оцінити вплив нинішньої ризи на банки, НБУ провів експрес-стрес-тестування. Оцінено вплив на капітал 26 великих банків макроекономічного сценарію, що є трохи гіршим, ніж поточний прогноз НБУ, оприлюднений у квітневому Інфляційному звіті.

"Результати стрес-тестування виявилися в цілому кращими, ніж минулого року, та засвідчили, що більшість банків були готові до поточної кризи. Водночас було виявлено, що дев’ять банків можуть порушити показники достатності основного капіталу, із них два – державні. Це ті ж установи, які мали негативні результати стрес-тестування і в минулому, проте не вжили достатніх заходів для вирішення накопичених проблем", - зауважили в НБУ.

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З огляду на гарантовану підтримку урядом державних банків, у зоні ризику під час поточної кризи перебувають банки, на які сукупно припадає лише 5% активів банківського сектору.

Експрес-стрес-тест банків свідчить, що більшість банків збережуть фінансову стійкість попри кризу, підсумували у Нацбанку.

Як повідомлялось, у макроекономічному прогнозі до Інфляційного звіту за квітень 2020 року Нацбанк припускав, що реальний ВВП України у 2020 році знизиться на 5%, інфляція буде на рівні 6%, зростання номінальної зарплати становитиме 4,3%, а безробіття - 9,5% за шкалою МОП. При цьому дефіцит зведеного бюджету України оцінювався у 8% ВВП.

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Экономика, Банки.

Автор:

Телеграф
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