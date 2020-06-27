Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки

Рада виконавчих директорів Світового банку 26 червня ухвалила рішення про надання Україні 350 мільйонів доларів США в рамках Першої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення (ППР) на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення. Про це повідомляє Світовий банк.

Ця позика також допоможе пом’якшити наслідки пандемії COVID-19, йдеться у повідомленні банку.

Основні реформи, які підтримуються в рамках ППР, включають зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель та врегулювання проблемних кредитів у державних банках; підтримку де-монополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектору; посилення системи соціального захисту для підтримки людей похилого віку, які є особливо вразливими до COVID-19.

"Пандемія COVID-19 спричинила стрімкий економічний спад, що позначився на доходах простих українців і малого бізнесу, та створив додаткове навантаження на державний бюджет", - зазначив Аруп Банерджи, новопризначений Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

"В рамках цієї позики на політику розвитку надається 350 мільйонів доларів США на підтримку державного бюджету у скрутні часи. Світовий банк вітає зобов’язання уряду щодо реформ, спрямованих на підготовки економіки до відновлення зокрема, суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, та збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку".

Реструктуризація газового сектору шляхом створення незалежного оператора газотранспортної системи вже зараз забезпечує Україні отримання доходів від транзиту газу. Зміцнення антикорупційних інститутів націлене на запровадження однакових умов у приватному секторі та посилення довіри інвесторів. Врегулювання проблемних кредитів у державних банках допоможе підвищити ефективність та доступність кредитування українських компаній, зауважили у банку.

Ця ППР є однією із двох запланованих позик. Як очікується, друга ППР буде спрямована на надання підтримки у розробці додаткового важливого законодавства в сфері земельної реформи та подальше підсилення пенсійних виплат вразливому населенню похилого віку.

ППР є частиною посиленої підтримки, яка надається Світовим банком Україні для запровадження заходів щодо подолання наслідків COVID-19 та доповнює додаткове фінансування 135 мільйонів доларів США на проект "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" та 150 мільйонів доларів США на проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", яке було нещодавно схвалене Світовим банком. Також готується пакет додаткової допомоги, що матиме безпосередній вплив на бенефіціарів з метою пом’якшення наслідків для найуразливіших верств населення.

Світовий банк є основним партнером України з розвитку. Після того, як Україна приєдналася до Світового банку у 1992 році, допомога Банку склала приблизно 14 мільярдів доларів США в рамках понад 80 проектів та програм.

Як повідомлялося, 12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.