Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ

Понад 60% українців вважають, що для України наразі краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

"Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ. В червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%). 61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити", - повідомили у КМІС.

Зазначається, що, порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).

Опитування було проведено з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, 12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.