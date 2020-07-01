Україна цього року імпортувала помідорів на понад 62 млн доларів

З початку поточного року Україна завезла свіжих та охолоджених помідорів на суму понад 62 млн дол. Про це йдеться в митній статистиці.

Найбільшим імпортером помідорів до України стала Туреччина – за перші два квартали поточного року в Україну було завезено з цієї країни помідорів на суму понад 50 млн доларів. На другому місці Польща, яка імпортувала до України помідорів на понад 6,6 млн доларів, замикають трійку лідерів Надерланди – понад 2 млн доларів.

Україна ж експортувала свій товар на загальну суму трохи більше ніж 1,5 млн доларів. Лідерами експорту стали Польща та Білорусь (867 тис. дол. та майже 555 тис. дол. відповідно).

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