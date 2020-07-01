Уряд виділить на житло для військових 305 мільйонів

Кабінет міністрів виділить 305 млн грн на придбання житла майже 300 військовим, які захищали Україну на Донбасі. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання, яке винесено сьогодні на уряд, - це виділення коштів для українських військових та їх родин. Мова йде про військовослужбовців, які брали участь у відсічі збройній агресії Росії на Донбасі і під час цієї війни отримали поранення. 305 мільйонів гривень підуть на те, аби забезпечити квартирами та будинками майже 300 військових та їх родин", - сказав Шмигаль.

Він додав, що таке рішення уряду є не тільки про соціальні зобов'язання, але й про національну безпеку країни.

Шмигаль також зауважив, що 5 липня виповнюється 6 років з часу, коли військові ЗСУ звільнили від проросійських бойовиків українські міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Глава уряду подякував українським військовим за захист держави.