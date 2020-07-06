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Понеділок, 06.07.2020
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Буславець: Треба бути на дві голови вище за чоловіка

Буславець: Треба бути на дві голови вище за чоловіка
17:58 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода, як це бути першою жінкою на її посаді.

"Для того, щоб бути сприйнятою у цій чоловічій галузі, звичайно, потрібно бути на дві голови вище будь-якого чоловіка. Тому дійсно потрібно було дуже багато працювати і бути висококваліфікованим фахівцем для того, щоб тебе сприймали, щоб тебе в галузі підтримували, ти міг ухвалювати рішення, які підтримувалися б і виконувалися б, і було розуміння, для чого це робиться, та була би відповідна довіра від галузі", – сказала вона.

Буславець очолила Міністерство енергетики та захисту довкілля (згодом – Міністерство енергетики) за рішенням уряду 16 квітня 2020 року. Перед тим її призначення мала розглядати Верховна Рада на своєму засідання 30 березня, але в останній момент питання зняли з голосування на вимогу Президента Володимира Зеленського.

Вона перша жінка на цій посаді в історії України.

Раніше повідомлялося, що Буславець прийшла на посаду керівника Міненерго в епоху кризи в енергетиці, і головне завдання нині – вирішити старі проблеми, зокрема мільйонні борги енергетиків за вугілля, шахтарів за електроенергію, держави за "зелену" енергетику і таке інше.

За останні два місяці Міненерго вивело "Енергоатом" на ринок двохсторонніх договорів (додатковий збут та дохід для компанії), визначило пріоритет українського вугілля на теплоелектростанціях (запуск шахт і збут продукції шахтарів), досягло меморандуму з виробниками "зеленої" електроенергії про зниження тарифу. Також Міненерго ініціювало заборону імпорту російської електроенергії – нині це питання розглядає ВР.

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Все по темі:

Энергетика, Политика, Україна, Міністри, Мінекономрозвитку.

Автор:

Телеграф
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