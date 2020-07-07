Європейський інвестиційний банк дає кредит німецькій компанії для розробки вакцин

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і німецька компанія CureVac уклали кредитну угоду на суму EUR75 млн для розробки і масового виробництва вакцин, зокрема проти SARS-CoV-2 (коронавірусу).

Як повідомив ЄІБ у понеділок у своєму комюніке, він підтримає завершення будівництва нового заводу CureVac із виробництва рибонуклеїнової кислоти в Тюбінгені, Німеччина.

Угода фінансується у рамках Фонду InnovFin фінансування боротьби з інфекційними захворюваннями Horizon 2020, програми ЄС із досліджень та інновацій на 2014-2020 роки. Кредит ЄІБ буде надано трьома траншами по EUR25 млн у міру завершення наперед визначених етапів.

Фінансовий фонд InnovFin із боротьби з інфекційними захворюваннями - це спільний проект Єврокомісії та ЄІБ. Він працює у рамках Horizon 2020, програми досліджень та інновацій ЄС на 2014-2020 роки, даючи змогу ЄІБ надати від EUR7,5 до 75 млн фінансування інноваційним гравцям, що розробляють вакцини, ліки, медичні та діагностичні прилади і дослідницьку інфраструктуру. У зв'язку з пандемією COVID-19 Єврокомісія ухвалила рішення посилити його на EUR400 млн.

CureVac - провідна біотехнологічна компанія в галузі клінічної стадії у сфері технології месенджерної РНК (мРНК) із 20-річним досвідом розробки та оптимізації цієї універсальної молекули для медичних цілей. Принцип запатентованої технології CureVac полягає у використанні мРНК як носія даних для інструктажу людського організму виробляти власні білки, здатні боротися з широким спектром захворювань. Компанія застосовує свої технології для розробки методів лікування раку, терапії антитілами, лікування рідкісних захворювань і профілактичних вакцин.

Штаб-квартира CureVac розташована в Тюбінгені, а її виробничі філії - у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) та Бостоні (США).