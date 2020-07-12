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Нафтогаз придбав програмне забезпечення майже за 2 мільйони євро

Нафтогаз придбав програмне забезпечення майже за 2 мільйони євро
15:45 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash
Програмне забезпечення придбане у британської компанії для покращення ефективності управління персоналом. Про це повідомляється у системі Prozorro, пишуть "Наші гроші".

Компанія "Нафтогаз Цифрові технології", що входить в АТ "Нафтогаз", замовила у британської компанії програмне забезпечення для покращення ефективності управління персоналом на 1,97 мільйона євро.

Цьогоріч впроваджуватимуть програмне забезпечення у трьох напрямках: Learning для навчання персоналу, Performance для управління продуктивністю, Careers для кар’єрного планування та Recruiting для підбору персоналу.

Закупівлі провели за процедурою звітування про укладений договір, бо ТОВ "Нафтогаз Цифрові технології" не є замовником у розумінні закону "Про публічні закупівлі".

Право на використання для щонайменше 15 тис. користувачів діятиме до кінця 2022 року. У разі потреби ТОВ "Нафтогаз Цифрові технології" окремо замовить додаткові послуги з впровадження і налаштування в обсязі не більше 200 людино-днів.

Розробником придбаного софту є британська компанія Cornerstone OnDemand. Штаб-квартира в Санта-Моніці, Каліфорнія.

"Нафтогаз Цифрові Технології" є дочірнім підприємством "Нафтогазу", створеним для обслуговування ІТ-потреб всієї групи компаній Нафтогазу.

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При створенні у 2018 році фірма підпорядковувалась фінансовому директору "Нафтогазу" Сергію Коновцю. За даними видання "Наші гроші", зараз компанія у підпорядковані безпосередньо голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва.

Від створення до лютого 2019 року фірмою керував ексначальник ІТ-департаменту "Нафтогазу" Анатолій Вовнюк, потім до травня 2019 року директором була Олена Чорнокальська, а нині посаду обіймає Марина Квашніна.

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Нафтогаз, Финансі.

Автор:

Телеграф
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