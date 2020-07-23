Україна за 5 місяців закупила ядерне паливо на $33,1 млн

Україна в січні-травні 2020 року придбала ядерне паливо (ЯП) на загальну суму $33 млн 125,6 тис., що в 2,1 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року ($68 млн 665,8 тис.).

За даними Державної служби статистики, весь обсяг палива був закуплений у травні, він - російського виробництва.

Раніше віце-президент НАЕК "Енергоатом" із розвитку Герман Галущенко зазначав, що періодичність постачань прописана у договорах із Westinghause і "ТВЕЛ".

Як повідомлялося, Україна у 2019 році придбала ЯП на $396,89 млн (у РФ - на $240,909 млн, у Швеції - на 155,98 млн), у 2018 році - на $523,151 млн (у РФ - на $374,621 млн, у Швеції - на $148,53 млн), у 2017 році - на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, у Швеції - на $164,458 млн), у 2016 році - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, у Швеції - на $162,028 млн), у 2015 році - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, у Швеції - на $32,688 млн), у 2014 році - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, у Швеції - на $39,345 млн), у 2013 році - на $600,596 млн (усе - РФ), у 2012 році - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, у Швеції - на $44,979 млн).

Оператором усіх чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", яке закуповує ядерне паливо за контрактами з компаніями "ТВЕЛ" та Westinghouse Electric Sweden.

"Енергоатом" експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.