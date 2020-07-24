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Зростання цін на нафту стримує надлишок пропозиції та поширення коронавірусу в США

Зростання цін на нафту стримує надлишок пропозиції та поширення коронавірусу в США
10:40 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Unsplash
Ціни на нафту змінюються незначно в п'ятницю, їх зростання стримує надлишок пропозиції, поширення коронавірусу в США та інших країнах, сильні повені в Китаї і погіршення відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $43,35 за барель, що на $0,04 (0,09%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $0,04 (0,10%) - до $41,03 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $43,31 і $41,07 відповідно.

«В нас у світі величезні запаси нафти, які потрібно переварити. Щоб ціни росли, необхідні постійні ознаки того, що попит збільшується і все повертається до норми», - сказав Bloomberg віце-президент з маркетингових досліджень Tradition Energy Джин МакГілліан.

Уруський зосередиться на реформуванні ОПК

Кількість інфікованих COVID-19 у США напередодні офіційно перевищила чотири мільйони людей. На тлі зростання смертності та госпіталізацій у багатьох штатах, президент Дональд Трамп скасував національні республіканські збори, заплановані на наступний місяць у Флориді.

В середині тижня Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси сирої нафти підскочили за підсумками минулого тижня на 4,9 млн бар.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 43,32 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,33 долара за барель, що на 1 цент нижче за рівень закриття торгів ($43,34)

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ОПЕК, NAFTA, Ціна нафти.

Автор:

Телеграф
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