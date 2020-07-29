Президент змінив заступника голови Антимонопольного комітету

Президент Володимир Зеленський звільнив Ніну Сидоренко з посади заступника голови Антимонопольного комітету України та призначив на це місце Наталію Буроменську. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.