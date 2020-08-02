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Коронакриза "загнала" фондові індекси країн Західної Європи у мінус

Коронакриза "загнала" фондові індекси країн Західної Європи у мінус
17:57 Нд, 2 Серпень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів 31 липня та завершили місяць у "мінусі". Про це повідомляє Trading Economics.

У п'ятницю фондові ринки в Європі закрилися з мінусовими показниками, оскільки інвестори продовжують спостерігати за пандемією коронавірусу та її впливом на економіку.

DAX 30 знизився на 0,5% до 12 313, знищивши всі надходження в липні. FTSE 100 знизився на 1,5%; CAC 40 знизився на 1,4%; FTSE MIB знизився на 0,7%; а IBEX 35 скоротився на 1,7%.

Водночас дані показали, що Єврозона зазнала найгіршого скорочення через пандемію коронавірусу, і всі основні економіки континенту констатували рекордні рівні падіння виробництва.

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У четвер глобальний ринок зазнав спаду на тлі даних про ВВП США, а також пропозиції президента США Дональда Трампа відтермінувати наступні вибори у США, заплановані на листопад цього року.

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Биржа, Європа, Коронакриза.

Автор:

Телеграф
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