Нацбанк змінив порядок подання звітів для банків та небанківських установ

Національний банк України запровадив зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Згідно з новими вимогами, подаватимуться 6 файлів звітності: з них 2 банками, 2 – небанківськими установами, 2 – одночасно банками і небанківськими установами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися: із щомісячною періодичністю – з 1 вересня 2020 року; із квартальною періодичністю – з 1 жовтня 2020 року; банки надаватимуть інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 1 січня 2021 року, небанківські установи – з 1 жовтня 2020 року.

"Національний банк надав банкам та небанківським установам додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу: із щомісячною періодичністю подання – три звітних періоди; із квартальною періодичністю подання – два звітних періоди; для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ – один звітний період. Під час тестового періоду заходи впливу не застосовуватимуться", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що такі зміни передбачені постановою правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 "Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України" і відбулися у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Нагадаємо, 30 липня НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами.