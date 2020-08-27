У вересні газ для населення подорожчає

У вересні вартість природного газу для споживачів виросте на 45%.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн / куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%). Про це повідомляється на сайті компанії.

Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн / куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). З 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн / куб. м.

Як повідомлялося, середня митна вартість імпортного газу в липні виявилася на $ 16,2 дешевше раніше оприлюднених даних. ГК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в серпні 2020 року на рівні 3,24 грн / куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

У порівнянні з липнем ціна газу зросла на 270 гривень (на 9%). У Нафтогазі повідомили, що вже скоро компанія запропонує своїм клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.

Наявні запаси газу в підземних сховищах України дозволять зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону.