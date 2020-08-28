Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі

У Кабміні очікують отримати другий транш від МВФ до кінця поточного року. Про це повідомили в уряді.

"Очікуємо другий транш до кінця цього року", - заявив інформатор в уряді.

Він також повідомив, що уряд перебуває "в щотижневій комунікації з МВФ. Є таблиця щодо виконання вимог з міжнародними партнерами. Зокрема, 9 структурних маркерів, один з яких вже виконано, решта 8 будуть виконані згідно з графіком".

За словами джерела, третій транш від МВФ передбачено, також згідно з графіком, в наступному році.

Також зазначалося, що важливим моментом в питанні отримання траншей є питання призначення місії МВФ.

"Поки місія не призначена. І це питання, зокрема прискорення цієї роботи, обговорювалося в Києві на зустрічі з заступником державного секретаря США. Останній, зокрема, пообіцяв посприяти вирішенню цього питання", - відзначило джерело.

Також повідомлялося, що в ході зустрічі з бізнесом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде повторно вводити жорсткий карантін.