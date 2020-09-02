В Україні монети номіналом 25 копійок виведуть з обігу

Починаючи з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом при здійсненні готівкових розрахунків. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"З 1 жовтня цього року 25 копійок перестають бути платіжним засобом при здійсненні готівкових розрахунків.

Це означає, що з 1 жовтня ними не можна буде розраховуватися за товари або послуги.

Однак, ці монети можна буде здавати в банки і обмінювати на вихідні банкноти і монети ще протягом трьох років ", - сказав Шабан.

За його словами, з 1 жовтня Нацбанк вилучатиме з обігу банкноти старих номіналів, тих зразків, які друкувалися до 2003 року.

Таких банкнот в обігу менше 2%.

Також з обігу активно будуть виводитися паперові гривні номіналом одна і дві, а також монети номіналом 1 гривня жовтого кольору, які карбувалася до 2018 року.

Раніше, Міністерство фінансів 1 вересня погасило другу серію єврооблігацій, випущених в ході реструктуризації в 2015 році з терміном погашення в цьому році, на 1,69 мільярда доларів, а також виплатило 400 мільйонів доларів відсотків.