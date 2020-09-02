В Україні монети номіналом 25 копійок виведуть з обігу

"З 1 жовтня цього року 25 копійок перестають бути платіжним засобом при здійсненні готівкових розрахунків.
Це означає, що з 1 жовтня ними не можна буде розраховуватися за товари або послуги.
Однак, ці монети можна буде здавати в банки і обмінювати на вихідні банкноти і монети ще протягом трьох років ", - сказав Шабан.
За його словами, з 1 жовтня Нацбанк вилучатиме з обігу банкноти старих номіналів, тих зразків, які друкувалися до 2003 року.
Таких банкнот в обігу менше 2%.
Також з обігу активно будуть виводитися паперові гривні номіналом одна і дві, а також монети номіналом 1 гривня жовтого кольору, які карбувалася до 2018 року.
Раніше, Міністерство фінансів 1 вересня погасило другу серію єврооблігацій, випущених в ході реструктуризації в 2015 році з терміном погашення в цьому році, на 1,69 мільярда доларів, а також виплатило 400 мільйонів доларів відсотків.