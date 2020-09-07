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Стало відомо, коли медики отримають доплати

Стало відомо, коли медики отримають доплати
11:35 Сьогодні Телеграф
Кабінет міністрів затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.

В кінці вересня медики отримають доплати до зарплат. Таке рішення затвердив уряд на позачерговому засіданні 7 вересня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На підвищення зарплат медпрацівникам Кабмін виділить 5,9 мільярда гривень.

"Треба було прийняти рішення, яким наші лікарі будуть отримувати ці доплати. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів таке рішення було прийнято. Відразу після публікації наші лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня почати отримувати ці кошти", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в липні уряд виділив кошти на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня.

Зокрема, у вересні-грудні 2020 року буде здійснено доплати:

лікарям - 3561 гривню на місяць;

фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою - 2361 гривня;

молодшому медперсоналу - 1181 гривня.

За минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили ще у 77 медпрацівників. Всього за час епідемії на коронавірус захворіли 12 069 медичних працівників. В Україні станом на ранок понеділка, 7 вересня, діагностували 138 068 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 2 174 нових хворих. Днем раніше, 6 вересня, в країні зафіксували 2 107 нових хворих.

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Все по темі:

МОЗ, Медики, Шмигаль, Коронавірус, Доплати.

Автор:

Телеграф
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