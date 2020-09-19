"Ситуація складна": Гройсман розповів, що думає про проект держбюджету-2021

Екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що при укладенні держбюджету на наступний рік, потрібно враховувати бюджет кожної родини.

Проект державного бюджету на 2021 рік, очевидно, вимагає серйозних доопрацювань, і концентрації уваги необхідної на дохідну частину - підтримки реального сектора економіки, який є основою добробуту кожної української родини, зазначає прем'єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Ситуація складна - і в публічних фінансах, і в бюджетах кожної сім'ї. Увагу треба концентрувати на наповненні бюджету. Це безпосередньо пов'язано з розвитком економіки. Мене називали соціальним прем'єром. Для мене було важливим - через економічне зростання зробити так, щоб постійно росли доходи людей ", - сказав Гройсман в ефірі телепрограми" Свобода слова Савіка Шустера ".

На його думку, ключовими зараз є кілька напрямків - насичення банківської системи ресурсом для прийнятного кредитування, повне сприяння розвитку основних для економіки галузей і підтримка підприємництва.

"Я не згоден з тим, що за 10 млрд грн портфельних гарантій (передбачених проектом бюджету) можна дозволити економіці розвиватися. Треба створити механізм і максимально кредитну систему банків наситити грошима. І цей розмір повинен бути мінімум 100 млрд грн на наступний рік. Програма кредитування "5-7-9" - це неадекватна відповідь на виклики майбутнього. Просив би уряд до цього прислухатися ", - підкреслив Гройсман.

Він нагадав, що неодноразово говорив і про необхідність підтримки підприємництва і домогосподарств, і про наслідки відсутності підтримки.

"Ми можемо витягти економіку з кризи, підтримуючи підприємництво! І кажучи про бюджет країни, треба думати про бюджет кожної родини", - додав він.