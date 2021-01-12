Яйця в Україні здорожчають до 40 гривень: в чому причина

До кінця січня в Україні має вирости вартість курячих яєць. Про це в ефірі 24 телеканалу розповіла Ярина Бойко - експертка зі птахівництва Асоціації тваринників України.

Ціна за десяток підвищиться мінімум на 20%, тобто до 40 гривень протягом першого місяця 2021 року.

Експертка зі птахівництва Асоціації тваринників України заявляє, що це пов’язано з подорожчанням пташиних кормів та ріст цін на ринках сировини. Зараз ціни піднялися у зерен пшениці та кукурудзи, сої та макусі. Відповідно росте й собівартість 10 яєць.

Ярина Бойко каже, що раніше нижча ціна на яйця була 14 грн/дес. Зараз вона зросла майже вдвічі - до 22 грн/дес. Перед Новим роком ціна була близько 30 грн/дес, а зараз на полицях магазинів яйця вже коштують 34-36 грн/дес.

Один з найпопулярніших видів їжі в Україні буде рости в ціні й далі. Це пов’язано зі скороченням пропозиції пташиного продукту. Адже попит на них залишається таким саме, бо в січні потреба в яйцях не падає через низку свят.

“Найімовірніше, в січні ціна може зрости до 40 гривень”, – резюмує Бойко.

Варто зазначити, Асоціація тваринників України ще наприкінці минулого року попереджувала про подорожчання яєць. За даними Державної служби статистики виробництво продукту за минулий рік впало на 2,2%.

Зараз, під час локдауну, десяток яєць в середньому коштує 34,5 грн/дес.

Як писав “Телеграф” раніше, з 1 січня 2021 року в Україні відбулись ряд змін. Напевно найприємнішим буде підвищення мінімальної зарплати та пенсій. Однак разом з тим підвищаться тарифи на воду, електроенергію і доставлення газу. Крім того, на українців чекає зростання цін на хліб, а також підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби.