Скачать
Вівторок, 12.01.2021
Як буде навчатися початкова школа під час локдауну: пояснення та інфографіка
Як буде навчатися початкова школа під час локдауну: пояснення та інфографіка
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Донбас уже три дні без води: у бойовиків "ДНР" нові проблеми з аварійним водопроводом
Донбас уже три дні без води: у бойовиків "ДНР" нові проблеми з аварійним водопроводом
На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку
На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку

Яйця в Україні здорожчають до 40 гривень: в чому причина

Яйця в Україні здорожчають до 40 гривень: в чому причина
07:42 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

До кінця січня в Україні має вирости вартість курячих яєць. Про це в ефірі 24 телеканалу розповіла Ярина Бойко - експертка зі птахівництва Асоціації тваринників України. 

Ціна за десяток підвищиться мінімум на 20%, тобто до 40 гривень протягом першого місяця 2021 року. 

Експертка зі птахівництва Асоціації тваринників України заявляє, що це пов’язано з подорожчанням пташиних кормів та ріст цін на ринках сировини. Зараз ціни піднялися у зерен пшениці та кукурудзи, сої та макусі. Відповідно росте й собівартість 10 яєць. 

Ярина Бойко каже, що раніше нижча ціна на яйця була 14 грн/дес. Зараз вона зросла майже вдвічі - до 22 грн/дес. Перед Новим роком ціна була близько 30 грн/дес, а зараз на полицях магазинів яйця вже коштують 34-36 грн/дес. 

Один з найпопулярніших видів їжі в Україні буде рости в ціні й далі. Це пов’язано зі скороченням пропозиції пташиного продукту. Адже попит на них залишається таким саме, бо в січні потреба в яйцях не падає через низку свят. 

“Найімовірніше, в січні ціна може зрости до 40 гривень”, – резюмує Бойко.

Варто зазначити, Асоціація тваринників України ще наприкінці минулого року попереджувала про подорожчання яєць. За даними Державної служби статистики виробництво продукту за минулий рік впало на 2,2%.

Зараз, під час локдауну, десяток яєць в середньому коштує 34,5 грн/дес. 

Як писав “Телеграф” раніше, з 1 січня 2021 року в Україні відбулись ряд змін. Напевно найприємнішим буде підвищення мінімальної зарплати та пенсій. Однак разом з тим підвищаться тарифи на воду, електроенергію і доставлення газу. Крім того, на українців чекає зростання цін на хліб, а також підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ціни, Яйця, Ярина Бойко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З днем ангела, Марія! Чудові вітання українською на свято
З днем ангела, Марія! Чудові вітання українською на свято
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
В Україні ввели локдаун: що буде працювати і що не можна купити в магазинах (інфографіка)
В Україні ввели локдаун: що буде працювати і що не можна купити в магазинах (інфографіка)
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся