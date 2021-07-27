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В Україні з'явиться 6 платних автобанів: в Мінінфраструктури озвучили вартість проїзду для водіїв

В Україні з'явиться 6 платних автобанів: в Мінінфраструктури озвучили вартість проїзду для водіїв
12:41 Сьогодні Телеграф

Міністерство інфраструктури України у співпраці з приватними інвесторами опрацьовують проект приватних автобанів. Планується, що їх буде шість, а ціна за кілометр проїзду по дорожньому покриттю європейського зразка буде стартувати від 73 копійок.

Про це розповіла заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко, передає "Суспільне".

За словами чиновника, максимальна вартість користування цими трасами буде залежати від типу транспортного засобу і буде варіюватися від 0,023 до 0,133 євро за кілометр (від 0,73 до 4,14 гривні).

Інвестори виділять гроші на будівництво таких магістралей:

1. M-29 / M-04 / M-18 - Харків-Дніпро-Запоріжжя;

2. M-03 - Бориспіль-Полтава;

3. M-14 - Херсон-Миколаїв

4. М-06 - Київ-Житомир-Рівне;

5. M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцьк

6. M-04 / H-11 - Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Відзначимо, що даний проект Міністерство розробляє спільно з "Укравтодором", Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в Україні. Сумарна довжина платних автобанів складе більше 1500 км.

Нагадаємо, ініціатива платних доріг далеко не нова не тільки в світі, де подібні об'єкти інфраструктури існують вже десятиліттями, але навіть в Україні. Правда, розмови про це в нашій країні ведуться вже більше 20 років. Чи стане ініціатива Міністерства інфраструктури України реальністю, або ж залишиться черговою віхою в 20-річній боротьбі за платні дороги - розбирався "Телеграф".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Прайс, Мининфраструктурі, Платні дороги, Автобани.
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