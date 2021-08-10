Ціна на електроенергію для споживачів зменшиться - чому це погано

Уряд планує зменшити вартість електроенергії для споживачів з 1,68 до 1,44 гривні за кВт / год і поміняти модель їх утримання (ПСО).

Про це розповіла колишня міністерка енергетики Ольга Буславець в Facebook.

За її словами відбудеться перехід від товарного до товарно-фінансового ПСО. Діяти воно почне з 1 жовтня 2021 року. Для побутових користувачів електроенергії це означає зростання цін на інші товари і послуги.

У зв'язку з заниженням тарифу на 24 копійки, при споживанні звичайними користувачами в побуті близько 40 мільярдів кВт / год за рік, виникне дефіцит в 9,6 млрд гривень.

За словами Буславець в новому ПСО покривати його будуть за рахунок операторів систем розподілу. Це призведе до зростання цін на електроенергію для підприємств та інших непобутових користувачів, а відповідно до зростання цін на їхні товари і послуги.

Другим негативним наслідком, за словами ексміністерки, може стати скорочення коштів на ремонт мережі.

"В умовах їх тотальної зношеності (70%!) та високої аварійності (середній час відключення абонента електроенергії в абонента в Україні складає 700 хвилин на рік - найвищий показник у Європі) скорочення фінансування заходів з ремонту і модернізації мережевого обладнання призведе до зростання кількості та масштабності аварійних відключень споживачів", - написала Буславець.

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