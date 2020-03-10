Падіння цін на нафту та фондових індексів: на скільки подорожчало золото?

Новини Бізнесу:Ціна на золото перетнула позначку в 1700 доларів за унцію вперше з 2012 року.

На тлі падіння цін на нафту і фондових індексів ціна на золото на торгах 9 березня піднялася до 1700 доларів за унцію.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Ціна на золото перетнула позначку в 1700 доларів за унцію вперше з грудня 2012 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на закритті європейських біржах 9 березня ціни на золото перейшли до незначного зниження й становлять 1668,41 долара за унцію.

Як повідомлялося, за результатами торгів 9 березня світові фондові індекси рекордно обвалилися.

Після обвалу нафтових котирувань різко впали провідні азійські, європейські та американські індекси, торги в США вперше з 2008 року були припинені на 15 хвилин.

За підсумками торгового дня в США американський промисловий індекс Dow Jones знизився на 2013,76 пункту - 7,79%. Це його найзначніше скорочення за день з жовтня 2008 року.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, втратив 225,81 пункту - 7,60%. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 624,94 пункту - 7,92%. Для S&P 500 та Nasdaq це найгірший результат за підсумками сесії з грудня 2008 року.

9 березня основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалилися на тлі зриву угоди про видобуток нафти в рамках ОПЕК + і поширенні коронавірусу.