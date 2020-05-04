В Україні прогнозують значне зростання безробіття

Новини Бізнесу:У другому кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 11,5%.

Запровадження карантину в Україні не вчинить значного впливу на рівень безробіття в першому кварталі 2020 року, але у другому кварталі рівень безробіття зросте до 11,5%. Про це йдеться в щоквартальному інфляційному звіті Національного банку України.

Зазначається, що про зміни на ринку робочої сили свідчили соціологічні опитування населення.

Так, згідно з опитуванням, проведеним 25-30 березня серед українців, які мали роботу до запровадження карантину, 35% продовжували працювати у звичайному режимі, 29% - дистанційно, 32% перебували у відпустці за свій рахунок, решта 4% - втратили роботу.

Відповідно до результатів іншого опитування, проведеного за аналогічний період, 10% тих, хто працював до запровадження карантину, втратили роботу.

За оцінкою НБУ, запровадження карантину в нашій країні, яке припало на другу половину березня, не вчинить значного впливу на рівень безробіття у першому кварталі. Зате в другому кварталі рівень безробіття зросте до 11,5%.

"Така оцінка ґрунтується на прогнозі НБУ щодо спаду реального ВВП у другому кварталі, а також результатах соціологічних опитувань про кількість осіб, які раніше працювали, але втратили роботу унаслідок запровадження карантинних заходів", - йдеться в звіті.

Водночас повідомляється, що оцінки НБУ скориговані на припущення про певне розширення штату на підприємствах, які зіткнулися з підвищеним попитом на свої товари і послуги, а також на те, що частина людей, які втратили роботу або були в її пошуках до запровадження карантину, відмовиться від намірів знайти роботу і вибуде з робочої сили.

"Це може відбутися з ряду причин: складності технічного характеру для дистанційної співбесіди, прагнення самоізолюватись тощо. На користь такого припущення свідчить падіння кількості нових резюме в перший тиждень введення карантину і відсутність їх зростання в подальшому", - йдеться в звіті.

Кількість вакансій за період карантину різко зменшилася, що може свідчити про коригування підприємствами, насамперед, планів з набору нових працівників.

Як наголошується в звіті Нацбанку, за даними work.ua кількість нових вакансій в Україні за перші п'ять тижнів карантину зменшилася удвічі. Водночас наявні нові вакансії, за повідомленнями підприємств з пошуку роботи, можуть відображати відкладений пошук кандидатів - на період після завершення карантину.

"Найбільше кількість нових вакансій зменшилася в секторах, які сильніше постраждали від запровадження карантину: в сфері послуг, роздрібної торгівлі. Однак на тлі загального погіршення економічної ситуації і зростання невизначеності, попит на робочу силу знизився і в інших секторах", - йдеться в звіті.

Найменше кількість вакансій знизилася, зокрема, в сфері IТ - найбільш пристосованої до роботи в дистанційному режимі (частка людей, що дистанційно працюють, в цій сфері зросла з 10% до 90%) і в сільському господарстві - через традиційне підвищення попиту на робочу силу в період посівної кампанії.

Порівняно з початком карантину, кількість нових резюме в Україні за шість тижнів зменшилася на 20%, однак це було меншим, ніж зниження кількості нових вакансій. В результаті, збільшилося навантаження резюме на одну вакансію, відображаючи значні труднощі отримання пошуковими системами нової роботи, зазначають в Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кількість офіційно зареєстрованих в Україні безробітних зросла майже у 10 разів порівняно з показником до запровадження загальнонаціонального карантину.

Кабінет міністрів прогнозував, що за підсумками 2020 року падіння української економіки становитиме 4,8%, а безробіття зросте до 9,4%.