З початку 2020 року обсяг готівки в Україні зріс на 30 мільярдів гривень

Новини Бізнесу:За словами голови НБУ, в останні кілька років спостерігається збільшення грошової маси в країні.

Обсяг готівки в загальній грошовій масі України з початку цього року збільшився на 30 млрд грн, про що заявив голова Національного банку України Яків Смолій під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Так він прокоментував запитання одного з депутатів щодо того, що з 2015 по 2019 роки обсяг грошової маси щодо валового внутрішнього продукту скоротився з 58,8 до 34,2%.

"Грошова маса скоротилася, виходячи з того, що певна кількість банків, які працювали на ринку, і обсяги активів були передані у Фонд гарантування. Це призвело до скорочення грошової маси. Але якщо ми сьогодні дивимося на динаміку, починаючи з 2018-2019 року, то обсяги зростають. Особливо велика частина перекочовує в готівку. Тільки з початку 2020 року ми маємо приріст готівки в обігу більше ніж 30 мільярдів", - сказав він.

Обсяг грошової маси за цей період зріс на 12,3% – до 1,435 трлн грн, грошової бази - на 9,6%, до 477 млрд грн.