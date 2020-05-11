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В Уряді обговорили кредитні програми для бізнесу

В Уряді обговорили кредитні програми для бізнесу
14:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляється на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і представниками уряду функціонування кредитних програм, які мають допомогти бізнесу в період карантину і після його завершення.

"Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули», – зазначив Зеленський.

Шмигаль, своєю чергою, повідомив, що з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми «Доступні кредити 5-7-9%», також додатково фіналізується інша програма – «Нові гроші», за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

«Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм – збереження не менше 80% робочих місць у малому та мікробізнесі», – наголосив керівник уряду.

Шмигаль також поінформував, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.

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Все по темі:

Бизнес, Кабмин, Президент, Володимир Зеленський, Уряд, Обговорили, Кредитні програми.
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