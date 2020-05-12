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Прибуток банківського сектора зріс на 24%

Прибуток банківського сектора зріс на 24%
17:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:У січні-березні 2020 року прибуток банківського сектору порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 23,8% і становив 16 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Прибуток банківського сектору в І кварталі 2020 року зріс на 23,8% порівняно з відповідним кварталом минулого року і становив 16 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас за березень сектор отримав лише 97 млн грн прибутку через різке зростання відрахувань до резервів. 14 банків отримали збитки на рівні 2,7 млрд грн. Темпи зростання чистого процентного (+6,8% р/р) та комісійного (+7,9% р/р) доходів були найнижчими за 4 останні роки.

У Нацбанку прогнозують, що у наступні місяці фінансовий результат сектору різко погіршиться, переважно через зниження якості кредитів та доформування резервів під них. Водночас проведена реформа банківського сектору значно посилила стійкість банків, тому більшість установ зможуть уникнути потреби в збільшенні капіталу.

Для пом’якшення впливу пандемії на банківський сектор та підтримання економіки Національний банк вже суттєво пом’якшив регуляторні вимоги до банків. Також НБУ запровадив новий інструмент довгострокового рефінансування під плаваючу ставку, аби посилити позитивний ефект від зниження облікової ставки.

Зазначається, що на тлі карантинних заходів знижується попит на банківські послуги, але лишається сталим і зростатиме попит на фінансування оборотного капіталу бізнесу, особливо на етапі відновлення економіки. Тому банки мають бути готовими підтримати підприємства, забезпечивши доступ до кредитних ресурсів якісним позичальникам. Зважаючи на низьку інфляцію та зниження облікової ставки, НБУ очікує, що кредити стануть дешевшими.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.

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НБУ, Нацбанк, Прибуток, Зріс, Банківський сектор.
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