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Українські мільйонери декларують доходи

Українські мільйонери декларують доходи
13:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:В цілому за 4 місяці українці подали понад 200 тисяч декларацій про доходи на суму 32,1 млрд грн.

В Україні з 1 січня 2020 року стартувала кампанія декларування доходів, отриманих громадянами в 2019 році, у рамках якої в січні-квітні поточного року доходи понад 1 млн грн задекларували 3150 громадян.

Про це повідомили в прес-службі Державної податкової служби України.

Повідомляється, що в цілому за зазначений період українці подали понад 200 тисяч декларацій про майновий стан і доходи на суму 32,1 млрд грн.

Зокрема, такими громадянами з отриманих доходів визначено податкові зобов'язання до сплати в бюджет в розмірі понад 990 млн грн, з них 871 млн грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і майже 120 млн грн - військовий збір.

Зазначається, що доходи понад 1 млн грн найактивніше декларували жителі Києва (майже 1,2 тис. осіб), Харківської та Дніпропетровської областей, які налічують 278 і 270 мільйонерів відповідно.

«Найбільші суми податкових зобов'язань до сплати визначені жителями Львівської області - 25 млн грн і міста Києва - 23 млн грн з доходів, отриманих за межами України», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що кампанія декларування доходів триває і подати декларацію про майновий стан і доходи громадяни можуть в електронному кабінеті. Останній день подання декларації - 30 червня. Податкові зобов'язання, визначені такими фізичними особами в деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, українці за результатами деклараційної кампанії 2019 року задекларували 94,37 млрд грн отриманих доходів за 2018 рік, що на 39,9% більше, ніж за підсумками попередньої кампанії.

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Все по темі:

Финансі, Доходи, Декларування, Українські мільйонери, Податкова служба.
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