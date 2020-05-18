На продаж виставлять активи збанкрутілих банків на понад 450 млн гривень

Новини Бізнесу:Про це повідомили у пресслужбі ФГВФО, передає УНН.

4 червня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж активи неплатоспроможних банків, загальною сумою у 458 мільйонів гривень.

“Фонд гарантування вкладів виставить на продаж 4 червня 2020 року пул активів п’яти неплатоспроможних банків: АТ “ВТБ Банк”, АТ “Банк „Фінанси та Кредит“, ПАТ „ДіамантБанк“, ПУАТ „ФідоБанк“ та ПАТ Банк „Траст“. Торги пройдуть на майданчику „Дебтекс Україна“ (DebtX) за голландською моделлю аукціону”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що до складу пулу увійшли 220 прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, а також дебіторська заборгованість. У забезпеченні за кредитами — комерційна нерухомість загальною площею 50 700 м², зокрема, у місті Донецьк, житлова нерухомість загальною площею 8867 м², 21 земельна ділянка загальною площею 14,3 га, майнові права, транспорт і фінансова порука.

“Стартова ціна пулу — 458,4 млн грн. До складу пулу увійшли активи, які раніше виставлялись на торги, але не були викуплені”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у квітні в Україні продали активів збанкрутілих банків на понад 61 млн грн.