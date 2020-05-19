Скачать
Вівторок, 19.05.2020
Карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня
Карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня
Кіра Рудик: Кабмін Шмигаля найближчим часом буде відправлено у відставку
Кіра Рудик: Кабмін Шмигаля найближчим часом буде відправлено у відставку
Першість Європи з триатлону в Дніпрі перенесли на жовтень
Першість Європи з триатлону в Дніпрі перенесли на жовтень
Принц Гаррі і Меган Маркл святкують другу річницю весілля
Принц Гаррі і Меган Маркл святкують другу річницю весілля

Нацбанк відновлює продаж нумізматичної продукції

Нацбанк відновлює продаж нумізматичної продукції
11:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Національний банк України із 25 травня розпочне поступову реалізацію нумізматичної продукції, яка введена в обіг із травня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України з 25 травня 2020 року планує розпочати поступову реалізацію, у тому числі банкам-дистрибʼюторам, нумізматичної продукції, яка введена в обіг з травня цього року. У звʼязку із цим банкам-дистрибʼюторам запропоновано розмістити на власних офіційних інтернет-сторінках інформацію щодо реалізації такої продукції", - йдеться в повідомленні.

Продаж нумізматичної продукції підрозділом Національного банку за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2а планується здійснювати за наступним графіком: з 25 травня 2020 року відновиться реалізація не виконаних станом на 18 березня 2020 року замовлень, здійснених через систему "оn-line замовлення" на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ: на нумізматичну продукцію попередніх років випуску, реалізація здійснюватиметься упродовж 5 робочих днів, на памʼятні монети із срібла та нейзильберу "Золочівський замок", реалізація здійснюватиметься упродовж 5 робочих днів.

У період з 25 травня до 1 червня 2020 року реалізація іншої нумізматичної продукції через каси підрозділу здійснюватися не буде (у тому числі іншої замовленої через систему "оn-line замовлення").

Із 1 червня 2020 року стартує реалізація не виконаних замовлень на набори "Монети України 2019 року", які були актуальні і не викуплені станом на 18 березня 2020 року. Продаж триватиме 28 календарних днів.

Із 9 червня 2020 року розпочнеться реалізація замовлених памʼятних монет "75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років", яка триватиме 35 календарних днів, з 15 червня 2020 року здійснюватиметься реалізація замовлених памʼятних монет "1075 років з часу правління княгині Ольги", яка триватиме 35 календарних днів.

Зауважується, що підрозділ Національного банку (за адресою: м. Київ, Контрактова площа 2а) забезпечуватиме виконання виключно оn-line замовлень. Для придбання іншої нумізматичної продукції пропонуємо звертатися до банків-дистрибʼюторів: АТ "Державний ощадний банк України", ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк".

Реалізацію памʼятних монет із срібла та нейзильберу "Видубицький Свято-Михайлівський монастир" планується розпочати через проведення динамічних аукціонів на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ" (інформація про це розміщена на офіційній інтернет-сторінці Національного банку України). Після проведених аукціонів, залишки цих монет будуть реалізовуватися через існуючі канали продажу (on-line замовлення, банки-дистриб’ютори тощо).

Про початок реалізації наборів памʼятних монет "Пектораль" буде повідомлено додатково.

Як повідомляв Укрінформ, із 18 березня 2020 року була призупинена реалізація нумізматичної продукції, замовленої через систему "Online замовлення".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Нацбанк, Продаж, Нумізматична продукція.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Гордон взяв інтерв'ю у російського терориста Гіркіна
02 Надаль визнаний кращим спортсменом в історії Іспанії
03 Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
04 Українці почали краще оцінювати ситуацію з коронавірусом у країні
05 Де та коли в Україні запрацюють камери на дорогах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВВП Росії через карантин і дешеву нафту впав на 28 відсотків
ВВП Росії через карантин і дешеву нафту впав на 28 відсотків
Сезон полуниць триває: червоні ягоди значно подешевшали
Сезон полуниць триває: червоні ягоди значно подешевшали
ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
Xiaomi представила “розумний” годинник із батареєю на 14 днів
Xiaomi представила “розумний” годинник із батареєю на 14 днів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся