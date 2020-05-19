Скачать
Вівторок, 19.05.2020
Карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня
Карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня
Кіра Рудик: Кабмін Шмигаля найближчим часом буде відправлено у відставку
Кіра Рудик: Кабмін Шмигаля найближчим часом буде відправлено у відставку
Першість Європи з триатлону в Дніпрі перенесли на жовтень
Першість Європи з триатлону в Дніпрі перенесли на жовтень
Принц Гаррі і Меган Маркл святкують другу річницю весілля
Принц Гаррі і Меган Маркл святкують другу річницю весілля

"Укрпошті" можуть дозволити надавати фінансові послуги

"Укрпошті" можуть дозволити надавати фінансові послуги
12:20 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:В Нацбанку наголосили, що розширення статусу «Укрпошти» є кроком до збільшення монополії держави у фінансовому секторі.

Національний банк України виступає проти прийняття Верховною Радою на сьогоднішньому засіданні законопроектів №2788 і №2788-д, що дозволяють національному оператору поштового зв'язку «Укрпошта» надавати фінансові послуги.

«Нелогічно. Неконкурентно. Ризиковано. Це якщо в три слова стиснути нашу позицію про ідею дозволити «Укрпошті» надавати банківські послуги. Національний банк виступає проти ухвалення цих проектів закону і проти створення державного «поштового» банку», - сказано в повідомленні НБУ на його сторінці в соцмережі Facebook.

У Нацбанку підкреслили, що розширення статусу «Укрпошти» є кроком до збільшення монополії держави у фінансовому секторі; виводить її з регулювання НБУ; може нашкодити державним банкам України, а також призводить до підвищеного ризику використання «Укрпошти» для відмивання грошей.

У Нацбанку вважають, що «Укрпошта» може надавати в сільській місцевості агентські послуги від імені банків і в цілому може працювати в рамках нового платіжного законодавства, що не потребує ухвалення нового піддержавного поштового оператора.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада розгляне законопроекти №2788-д та №2788, що дають право «Укрпошті» надавати фінансові послуги.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Нацбанк, Укрпошта, Проти, Фінансові послуги.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Гордон взяв інтерв'ю у російського терориста Гіркіна
02 Надаль визнаний кращим спортсменом в історії Іспанії
03 Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
04 Рада сьогодні розгляне розблокування законопроекту про банки та подвійне громадянство
05 Де та коли в Україні запрацюють камери на дорогах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Укрпошті&quot; можуть дозволити надавати фінансові послуги
"Укрпошті" можуть дозволити надавати фінансові послуги
Сезон полуниць триває: червоні ягоди значно подешевшали
Сезон полуниць триває: червоні ягоди значно подешевшали
ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
Xiaomi представила “розумний” годинник із батареєю на 14 днів
Xiaomi представила “розумний” годинник із батареєю на 14 днів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся