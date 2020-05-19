"Укрпошті" можуть дозволити надавати фінансові послуги

Новини Бізнесу:В Нацбанку наголосили, що розширення статусу «Укрпошти» є кроком до збільшення монополії держави у фінансовому секторі.

Національний банк України виступає проти прийняття Верховною Радою на сьогоднішньому засіданні законопроектів №2788 і №2788-д, що дозволяють національному оператору поштового зв'язку «Укрпошта» надавати фінансові послуги.

«Нелогічно. Неконкурентно. Ризиковано. Це якщо в три слова стиснути нашу позицію про ідею дозволити «Укрпошті» надавати банківські послуги. Національний банк виступає проти ухвалення цих проектів закону і проти створення державного «поштового» банку», - сказано в повідомленні НБУ на його сторінці в соцмережі Facebook.

У Нацбанку підкреслили, що розширення статусу «Укрпошти» є кроком до збільшення монополії держави у фінансовому секторі; виводить її з регулювання НБУ; може нашкодити державним банкам України, а також призводить до підвищеного ризику використання «Укрпошти» для відмивання грошей.

У Нацбанку вважають, що «Укрпошта» може надавати в сільській місцевості агентські послуги від імені банків і в цілому може працювати в рамках нового платіжного законодавства, що не потребує ухвалення нового піддержавного поштового оператора.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада розгляне законопроекти №2788-д та №2788, що дають право «Укрпошті» надавати фінансові послуги.