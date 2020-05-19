НБУ випустить сувенірну срібну тисячогривневу банкноту

Новини Бізнесу:Роздрібна ціна банкноти становитиме 3995 гривень.

Нацбанк 20 травня випустить сувенірну банкноту зі срібла, яка відтворює дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Її виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті – не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Банкнота оздоблена голограмою", - йдеться у повідомленні.

На першому етапі реалізація банкноти відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Про проведення аукціонів повідомлять додатково.

Роздрібна ціна банкноти - 3995 гривень.

"Не реалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через існуючі канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку", - додали в Нацбанку.