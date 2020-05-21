Новини Бізнесу:У міністерстві спростовують різке зростання рівня бідності за версією ЮНІСЕФ.

За підсумками 2020 року рівень бідності в Україні зросте до 45%, що на 6,5 процентних пункта вище значення 2019 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 року свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні. За даними Мінсоцполітики, рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) за 9 місяців 2019 року зменшився і становить 41,4% проти 45% у відповідному періоді 2018 року.

«Протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід з кризи і мала реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року (періоду до фінансово-економічної кризи). Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) знизився з 58,6% у 2016 році до 43,2% у 2018 році», - йдеться в релізі.

При цьому повідомляється, що події 2020 року, пов'язані з пандемією COVID-19, внесли свої корективи в показники соціально-економічного розвитку країни.

Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, за підсумками 2019 року рівень бідності очікується на рівні 38,5%, що на 4,7 процентних пункта нижче значення 2018 року, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45%, що на 6,5 процентних пункта вище значення 2019 року.

«Таким чином, повідомлення в ЗМІ про «різке зростання рівня бідності з 27,2% до 43,6%» за даними ЮНІСЕФ некоректні і потребують уточнення», - наголошується в релізі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з песимістичним прогнозом Дитячого фонду ЮНІСЕФ, кількість бідних в Україні може зрости на більш ніж 9 млн осіб, з яких майже 2 млн дітей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прогноз ЮНІСЕФ у ході прес-конференції, заявив, що зарплата в 5-6 тисяч гривень хоч і є низькою, але не означає бідність.