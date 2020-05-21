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Україні цьогоріч необхідно запозичити близько 457 мільярдів

Україні цьогоріч необхідно запозичити близько 457 мільярдів
13:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Україні необхідно в 2020 році запозичити близько 457 мільярдів гривень.

Про це в інтерв'ю "НВ Бізнес" розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"На поточний момент до кінця року нам потрібно запозичувати близько 457 мільярдів гривень, але сюди входить все: і внутрішні запозичення, і зовнішні. Внутрішні позики ми плануємо перевипустити, зробити так званий rollover. Не бачу проблеми перевипуску внутрішніх боргів. Що стосується зовнішніх боргів, то ми намагаємося фіналізувати нашу програму з МВФ і вийти на борд найближчим часом. Це дозволить отримати від МВФ приблизно 3,5 мільярда доларів у цьому році, плюс це дозволить розблокувати фінансування Світового банку — ще до мільярда. Це також дозволить нам отримати макрофінансову допомогу від ЄС — 500 мільйонів євро, які вже були, плюс 1,2 мільярда євро, які ми можемо отримати додатково", - сказав Марченко.

Він зазначив, що це основні запозичення, які держава планує здійснити до кінця року.

"Потенційно вони закриють всю потребу в зовнішньому фінансуванні. Якщо побачимо необхідність додаткового фінансування, будемо позичати на внутрішньому ринку. Активний внутрішній ринок теж повинен бути одним з наших основних джерел", - зазначив міністр фінансів.

Як повідомлялось, найближчим часом Україна розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,75 млрд дол.

Фото: НВ / Наталія Кравчук

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Банки, Финансі, Україна, Кредити, Запозичити.
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