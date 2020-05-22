Зеленський підписав закон про нові правила оподаткування для бізнесу

Новини Бізнесу:Крім того, президент звернувся до уряду з низкою пропозицій у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу.

Президент України Володимир Зеленський підписав "закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" № 466-IX, який, зокрема, передбачає масштабні зміни у правилах корпоративного оподаткування, оподаткування фізичних осіб, а також у правилах щодо адміністрування податків.

Як повідомили в прес-службі голови української держави, прийнятий Радою у січні закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, приведення її у відповідність зі світовими стандартами.

Крім того, у зв'язку з підписанням цього закону Зеленський звернувся до уряду з низкою пропозицій щодо визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній.

Зокрема, в листі на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля голова держави запропонував спільно з представниками бізнес-асоціацій та експертами розробити та внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи з метою впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень про обмеження, введені для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням у світі коронавірусу COVID-19).

"Також, на думку президента, має бути зменшено розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення. Крім того, уряд має забезпечити захист даних та інформації, отриманих контролюючими органами звітності резидентів України щодо доходів, зокрема, отриманих з джерел за межами України, а також даних, отриманих від компетентних органів іноземних держав відповідно до закону. Має бути розглянуто питання про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне розголошення таких даних та інформації", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що голова держави звернувся до уряду з пропозицією розробити та внести до парламенту законопроект про одноразове декларування, який має бути підготовлений у тримісячний строк у співпраці з експертами, бізнесом та Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також уряд має підготувати із залученням представників бізнесу, експертів і народних депутатів пропозиції щодо системного вдосконалення та спрощення процедур адміністрування податків та зборів, забезпечення чіткості правил оподаткування, уніфікації та зрозумілості термінології. Дані пропозиції повинні бути відображені у відповідному законопроекті, який має бути внесений на розгляд парламенту до кінця 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві 16 січня 2020 року, який передбачає впровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (план дій BEPS).

Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби у форматі єдиного юридичної особи.

Також закон вдосконалює систему адміністрування податків і розширює можливості онлайн-сервісів для платників.