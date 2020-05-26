Держборг України у доларовому еквіваленті за місяць зріс на 1,3%

Новини Бізнесу:Про це повідомляє УНН з посланням на пресслужбу Мінфіну.

За квітень цього року державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 2,7% - до 2 трлн 196 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 1,3% - до 81,4 млрд доларів США.

“За квітень 2020 року державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 2,7% до 2 196 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 1,3% - до 81,4 млрд доларів США”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ключовим фактором впливу на стан державного боргу були коливання на валютному ринку. Адже, за даними Нацбанку, ревальвація гривні щодо дол. США в квітні 2020 року сягнула 4,04%.

“Активність інвесторів в умовах світової пандемії COVID-19 та очікування можливої рецесії світової економіки була не високою. З чотирьох аукціонів, запланованих Мінфіном на квітень, фактично проведено було лише один. За підсумками аукціонів 28 квітня на фінансування державного бюджету було залучено 9,8 млрд гривень”, — зазначають у міністерстві.

Зазначається, що завдяки сформованому достатньому запасу фінансової ліквідності, Мінфін комфортно пройшов період несприятливої кон’юнктури ринку на внутрішньому ринку капіталу, вчасно та в повному обсязі виконуючи свої фінансові зобов’язання.

Адже понад половина залучених коштів — облігації державної внутрішньої позики номіновані в гривні. Середньозважена ставка дохідності за тримісячними паперами становила 11,24%, а сума залучених ресурсів — понад 5,3 млрд гривень.

Ще близько 4,5 млрд грн державний бюджет отримав від розміщення шести та восьмимісячних облігацій, номінованих в доларах США. Середньозважена ставка дохідності за цими паперами склала 3,29% та 3,5% відповідно.

Також Міністерством фінансів у звітному періоді було здійснено виплати 9,9 млрд грн з погашення державного боргу та 9 млрд грн з обслуговування.

Раніше УНН писав, що Державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті протягом березня зріс на 10,1% — до 2 трлн 255,5 млрд грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 3,6% — до 80,38 млрд дол.