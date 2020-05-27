Кабмін сьогодні збирається перерозподілити держвидатки на 2020 рік

Новини Бізнесу:Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання уряду.

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні розгляне низку розпоряджень про перерозподіл видатків на 2020 рік, передбачених Міністерству оборони та Національній академії наук.

Так, уряд планує розглянути проект розпорядження про перерозподіл деяких видатків державного бюджету на 2020 рік, передбачених Міністерству оборони та Національній академії наук, а також про затвердження фінансового плану державного підприємства “Оператор ринкуˮ на 2020 рік.

Також уряд розгляне проект розпорядження про затвердження перспективного плану формування територій громад Запорізької області, Львівської області та Одеської області.

Окрім того, уряд планує розглянути проекти законів про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення спрощеного досудового розслідування, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, а також про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного призначення).

Окрім того, Кабмін планує представити на засіданні програму стимулювання економіки для подолання коронакризи.

Нагадаємо, уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей.