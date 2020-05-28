В. о. міністра освіти Мандзій задекларувала 614 тис. грн доходів за 2019 рік

Новини Бізнесу:Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій зазначила 614 тис. 57 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2019 рік.

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій зазначила 614 тис. 57 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2019 рік.

Зокрема, заробітна плата становила 608 636 грн, гонорари - 5 420 грн і банківські виплати - 1 грн, а її чоловік за минулий рік задекларував 616 672 грн доходів.

Також її чоловік зазначив у декларації $9,1 тис. на банківських рахунках.

Крім того, чоловік в. о. міністра володіє земельною ділянкою (400 кв. м) у Львівській області, а разом подружжя володіє квартирою (68,1 кв. м) у Львові.

Серед іншого чоловік Мандзій має автомобіль Peugeot 308 2013 року випуску.

Згідно з декларацією, кожен із подружжя також володіє по 210 акцій ВАТ "Львівський завод залізобетонних виробів".