Скачать
Четвер, 28.05.2020
В Україні підтвердили 22 382 випадків коронавірусу, за добу - 477
В Україні підтвердили 22 382 випадків коронавірусу, за добу - 477
Україна скоротила імпорт автомобілів на 44%
Україна скоротила імпорт автомобілів на 44%
Санон переніс операцію на нозі
Санон переніс операцію на нозі
Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки
Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки

В. о. міністра освіти Мандзій задекларувала 614 тис. грн доходів за 2019 рік

В. о. міністра освіти Мандзій задекларувала 614 тис. грн доходів за 2019 рік
10:42 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій зазначила 614 тис. 57 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2019 рік.

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій зазначила 614 тис. 57 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2019 рік.

Зокрема, заробітна плата становила 608 636 грн, гонорари - 5 420 грн і банківські виплати - 1 грн, а її чоловік за минулий рік задекларував 616 672 грн доходів.

Також її чоловік зазначив у декларації $9,1 тис. на банківських рахунках.

Крім того, чоловік в. о. міністра володіє земельною ділянкою (400 кв. м) у Львівській області, а разом подружжя володіє квартирою (68,1 кв. м) у Львові.

Серед іншого чоловік Мандзій має автомобіль Peugeot 308 2013 року випуску.

Згідно з декларацією, кожен із подружжя також володіє по 210 акцій ВАТ "Львівський завод залізобетонних виробів".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Доходи, Декларування, Мандзій, В. о. міністра освіти.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вознесіння Христове 2020: найкращі привітання і картинки зі святом
02 Припинення вогню в обмін на скасування санкцій: Росія шантажує ООН
03 Коронавірус на Львівщині: померла ще одна людина
04 Моравецький: Президентські вибори в Польщі мають відбутися 28 червня
05 Харчування в Інтерсіті: Укрзалізниця звільнила керівництво УЗШК
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В США запустили перший онлайн-каталог українських митців Америки
В США запустили перший онлайн-каталог українських митців Америки
У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі
У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі
Разумков допустив обмежену кількість журналістів до роботи у Раді
Разумков допустив обмежену кількість журналістів до роботи у Раді
Схудла Настя Каменських в бюстгальтері з ланцюгами завела мережу
Схудла Настя Каменських в бюстгальтері з ланцюгами завела мережу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся