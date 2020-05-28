Шмигаль розповів, що буде з комунальними тарифами

Новини Бізнесу:За словами прем'єра, тарифи на житлово-комунальні послуги зростати не будуть.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги зростати не будуть.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського з протидії поширенню коронавірусу.

Згідно з повідомленням, Шмигаль заявив, що, «попри чутки, комунальні платежі зростати не будуть».

Також він повідомив, що вже майже тиждень держава знаходиться на так званому «плато»: щоденна кількість тих, хто одужав від коронавірусу, дорівнює кількості інфікованих.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що людям треба роз'яснювати, що безпека під час виходу з карантину залишається пріоритетом. Оскільки, за його словами, в деяких країнах, де швидко послаблює обмеження, виникають нові сильні спалахи інфекції.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2020 року скоротилася на 1,2% у порівнянні з лютим 2020 року – до 65,9 млрд грн.

Станом на кінець березня заборгованість населення з оплати за природний газ становила 27,3 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 22,3 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками – 4,7 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 5,0 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,9 млрд грн, за постачання електроенергії – 5,7 млрд грн.

У березні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 16,3 млрд грн (104% нарахованих за цей період сум).