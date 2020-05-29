Мінфін погасив єврооблігації на $1 мільярд

Новини Бізнесу:Випуск ОВДП під гарантію США вартістю 1 млрд дол. було здійснено в 2015 році з відсотковою ставкою 1,847% річних.

Міністерство фінансів України 28 травня погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) під гарантію США на загальну суму понад 1 млрд дол.

Як повідомили в прес-службі Мінфіну, випуск ОВДП під гарантію США номінальною вартістю 1 млрд дол. було здійснено в 2015 році з відсотковою ставкою 1,847% річних.

Відзначається, що це другий з трьох випусків під гарантію США, здійснених в 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких було погашено в травні 2019 року.

Погашення ОВДП, випущених у 2016 році, буде здійснено Мінфіном у вересні 2021 року.

«Попри світову кризу і виклики для країн, що розвиваються, Україна продовжує своєчасно і в повному обсягу виконувати свої боргові зобов'язання. Кошти, отримані під гарантію США впродовж 2014-2016 років, надали суттєву підтримку державному бюджету в складний для України час і сприяли проведенню реформ в Україні. Ми вдячні нашим партнерам у США за допомогу як під час попередньої кризи, викликаної збройною агресією і анексією частини території України, так і зараз, під час глобальної економічної кризи, викликаної поширенням коронавірусу», - цитує прес-служба урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буцу.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2019 року рівень державного боргу до ВВП знизився до 44,3%.